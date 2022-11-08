Журналистка Жигалова оправдала певца SHAMAN за отказ выступить в Донбассе

Киселев заявил, что после этого певцу закрыта ротация на «Русском Радио». Жигалова посчитала странными заявления музыканта. Сам SHAMAN не отреагировал на нападки Киселева. Он радуется, что его клип на песню «Встанем» с российскими звездами стал популярным даже на Украине.