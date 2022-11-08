Журналистка Жигалова оправдала певца SHAMAN за отказ выступить в Донбассе

Журналистка и блогер Алена Жигалова оправдала патриотического певца SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, за отказ выступить в Донбассе. Она считает, что к артисту не может быть никаких претензий.
«Чувак спел песню «Я русский». И даже на совсем недавно прошедший День народного единства SHAMAN записал песню с Ларисой Долиной, Александром Маршалом, Стасом Михайловым, Григорием Лепсом. И эту песню посвятил российским солдатам. Думаю, что не надо докапываться до SHAMAN, мало ли какие причины были не поехать в Донбасс. Может мы его еще там увидим», — заявила Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Скандал разгорелся после заявлений бизнесмена, музыканта и продюсера Владимира Киселева, который обвинил Дронова в напускном патриотизме. В интервью Маргарите Симоньян он напомнил, что SHAMAN отказался выступать в Донбассе, потому что «его не отпустит жена».
Киселев заявил, что после этого певцу закрыта ротация на «Русском Радио». Жигалова посчитала странными заявления музыканта. Сам SHAMAN не отреагировал на нападки Киселева. Он радуется, что его клип на песню «Встанем» с российскими звездами стал популярным даже на Украине.