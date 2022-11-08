WarGonzo: ВСУ предприняли попытку атаки Правдино в Херсонской области

Украинская армия отправилась в атаку на Николаевском направлении и подвергла массированному артиллерийскому обстрелу населенный пункт Правдино.
Об атаке ВСУ сообщил во вторник утром военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo. Источники утверждают, что в воздух была поднята авиация ВС РФ.
«Идет подавление огневых точек противника», — сообщил Пегов.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что противник не оставляет попыток «прощупать» оборону российской армии.