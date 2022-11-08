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WarGonzo: ВСУ предприняли попытку атаки Правдино в Херсонской области

Армия
WarGonzo: ВСУ предприняли попытку атаки Правдино в Херсонской области

Украинская армия отправилась в атаку на Николаевском направлении и подвергла массированному артиллерийскому обстрелу населенный пункт Правдино.

Об атаке ВСУ сообщил во вторник утром военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo. Источники утверждают, что в воздух была поднята авиация ВС РФ.

«Идет подавление огневых точек противника», — сообщил Пегов.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что противник не оставляет попыток «прощупать» оборону российской армии.
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