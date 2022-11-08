«Я голодранец»: уехавший в Грузию россиянин честно рассказал о жизни в эмиграции

Россиянин по имени Кирилл поделился своей историей переезда. Эмигрант рассказал, что ему около 40 лет и он работает удаленно в сфере SMM. Главной финансовой болью для россиянина в Грузии оказалась аренда жилья. Чтобы снять простенькую квартиру местные жители в среднем просят тысячу долларов. При этом коммунальные платежи в Грузии оказались даже выше, чем в России.