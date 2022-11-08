«Я голодранец»: уехавший в Грузию россиянин честно рассказал о жизни в эмиграции

Житель Петербурга переехал вместе с супругой в Грузию. Однако жизнь в эмиграции оказалась не лишена неудобств.
Россиянин по имени Кирилл поделился своей историей переезда. Эмигрант рассказал, что ему около 40 лет и он работает удаленно в сфере SMM. Главной финансовой болью для россиянина в Грузии оказалась аренда жилья. Чтобы снять простенькую квартиру местные жители в среднем просят тысячу долларов. При этом коммунальные платежи в Грузии оказались даже выше, чем в России.
По словам Кирилла, можно найти и домик в деревне. Однако уборная там будет на улице, а отапливать помещение придется дровяной печкой. Некоторым переселенцам предлагают работу на фермах.
Цены на определенные продукты также оставляют желать лучшего. Несмотря на схожий ассортимент, говядина обойдется покупателям на 40% дороже, чем в России. На этом фоне эмигрант дал оценку своему финансовому положению в Грузии.
«Голодранец. Все край в край», — приводит слова уехавшего из РФ гражданина издание 47news.ru.
На сегодняшний день эмигрант живет на сбережения и зарплату с удаленной работы. В месяц он может потратить около 1200-1500 долларов. Россиянин признался, что в будущем планирует вернуться на Родину.