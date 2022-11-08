Полиция раскрыла аферистов, обманывавших состоятельных посетителей баров на Рубинштейна

Изрядно выпившего гостя «докачивали» паленым алкоголем, который разливали из бутылок с этикетками дорогих брендов, а затем периодически подсовывали один и тот же счет. Таким образом жертва могла заплатить за свой заказ до семи раз. От цифр в чеке мужчин отвлекали модели.