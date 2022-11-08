Полиция раскрыла аферистов, обманывавших состоятельных посетителей баров на Рубинштейна

В Северной столице стражи порядка раскрыли преступную схему, благодаря которой мошенники обманывали посетителей ночных баров. К настоящему моменту известно об 11 жертвах, однако сыщики полагают, что пострадавших от действий аферистов гораздо больше, сообщает начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко
По данным следствия, деятельность преступников подчинялась строгой иерархии. За каждым из девяти заведений на улице Рубинштейна был закреплен свой управляющий, который занимался подбором барменов, официантов и кальянщиков, руководил процессом обмана посетителя и распределял гонорар между всеми участниками схемы.
Как правило, жертвами становились состоятельные мужчины. Как только управляющий выявлял потенциального клиента, он звал промо-модель, которая начинала «обработку» посетителя.
Изрядно выпившего гостя «докачивали» паленым алкоголем, который разливали из бутылок с этикетками дорогих брендов, а затем периодически подсовывали один и тот же счет. Таким образом жертва могла заплатить за свой заказ до семи раз. От цифр в чеке мужчин отвлекали модели.
Всего с августа 2021 по июнь 2022 года в полицию поступило не менее 11 заявлений. Предварительно, ущерб оценивается в 10,5 миллионов рублей. Однако следователи уверены, что потерпевших гораздо больше, поэтому сумма еще может вырасти.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Сейчас правоохранители устанавливают и разыскивают всех участников преступной схемы.