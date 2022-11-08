Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала заявление о возможном уходе. Политик допустила такую вероятность после покушения в своем доме в Сан-Франциско.
Нэнси Пелоси может покинуть пост спикера Палаты представителей США. Об этом она рассказала журналистам CNN.
«Должна заметить, что на мое решение об отставке повлияло произошедшее за последние пару недель», — говорится в комментарии Пелоси.
В октябре супруг Пелоси получил удар молотком по голове. Злоумышленник, совершивший нападение, оказался фанатом теорий заговора. Полу Пелоси пришлось пройти операцию после удара, рассказали в СМИ.