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Нэнси Пелоси может покинуть пост спикера Палаты представителей США

Политика
Нэнси Пелоси может покинуть пост спикера Палаты представителей США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала заявление о возможном уходе. Политик допустила такую вероятность после покушения в своем доме в Сан-Франциско.

Нэнси Пелоси может покинуть пост спикера Палаты представителей США. Об этом она рассказала журналистам CNN.

«Должна заметить, что на мое решение об отставке повлияло произошедшее за последние пару недель», — говорится в комментарии Пелоси.

В октябре супруг Пелоси получил удар молотком по голове. Злоумышленник, совершивший нападение, оказался фанатом теорий заговора. Полу Пелоси пришлось пройти операцию после удара, рассказали в СМИ.
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