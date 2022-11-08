Экономист Беляев спрогнозировал отсутствие сложностей при переходе Запорожья с гривен на рубли

Финансовый аналитик Михаил Беляев оценил планы властей Запорожской области сделать российские рубли единственной валютой в регионе.
По мнению Беляева, никаких принципиальных проблем при переходе всех расчетов с украинских гривен на российские рубли возникнуть не должно, так как у России имеется богатый опыт такого рода действия, например, в период деноминации. Единственный нюанс будет заключаться в процедуре пересчета цен в магазинах, сообщает Pravda.Ru.
Как считает Беляев, в случае с безналичными расчетами вообще все очень просто, в виртуальной форме переход на рубли произойдет очень быстро. Для насыщения наличными деньгами будут образованы пункты обмена, надо лишь решить, по какому курсу это будет все пересчитываться.