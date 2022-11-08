Экономист Беляев спрогнозировал отсутствие сложностей при переходе Запорожья с гривен на рубли

Как считает Беляев, в случае с безналичными расчетами вообще все очень просто, в виртуальной форме переход на рубли произойдет очень быстро. Для насыщения наличными деньгами будут образованы пункты обмена, надо лишь решить, по какому курсу это будет все пересчитываться.