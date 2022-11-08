Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экономист Беляев спрогнозировал отсутствие сложностей при переходе Запорожья с гривен на рубли

Экономика
Экономист Беляев спрогнозировал отсутствие сложностей при переходе Запорожья с гривен на рубли

Финансовый аналитик Михаил Беляев оценил планы властей Запорожской области сделать российские рубли единственной валютой в регионе.

По мнению Беляева, никаких принципиальных проблем при переходе всех расчетов с украинских гривен на российские рубли возникнуть не должно, так как у России имеется богатый опыт такого рода действия, например, в период деноминации. Единственный нюанс будет заключаться в процедуре пересчета цен в магазинах, сообщает Pravda.Ru.

Как считает Беляев, в случае с безналичными расчетами вообще все очень просто, в виртуальной форме переход на рубли произойдет очень быстро. Для насыщения наличными деньгами будут образованы пункты обмена, надо лишь решить, по какому курсу это будет все пересчитываться.
запорожье гривны рубли
Военкоры ФАН
Лучшие в аду