События на Украине к 12:00 8 ноября: над Севастополем сбит БПЛА, бои в Белогоровке

Силы ЧВК «Вагнер» вошли в Белогоровку на Бахмутском направлении. В настоящий момент добровольцы выбивают противника из оборудованного там укрепрайона. Подчеркивается, что другие подразделения из числа союзных войск в боях за населенный пункт не участвуют.