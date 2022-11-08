События на Украине к 12:00 8 ноября: над Севастополем сбит БПЛА, бои в Белогоровке

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 8 ноября.
Россия
В течение ночи ВС РФ нанесли удары по объектам противника и позициям в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Днепропетровской областях. Также артиллерия интенсивно действовала под Бахмутом, Соледаром, западнее и юго-западнее Донецка.
Вооруженные силы Украины (ВСУ), в свою очередь, обстреляли Энергодар. Батареи артиллерии подавлены в населенных пунктах Марганец и Никополь.
Тем временем в Херсонской области задержаны пособники ВСУ из числа местных жителей, при которых обнаружены оружие и взрывные устройства. В районе Севастополя при этом перехвачен вражеский беспилотник, по всей видимости разведывательный.
ЛДНР
Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации до 50 солдат противника, а также двух гаубиц М777, одной 2А65, одной 2С3, танков Т-72Б и Т-64БВ, десяти автомобилей и бронированной техники, четырех беспилотников за прошедшие сутки.
ВСУ произвели обстрелы восьми населенных пунктов 151-м снарядом, убив двух мирных жителей и ранив семерых. Повреждены 14 домов и 2 объекта инфраструктуры.
Силы ЧВК «Вагнер» вошли в Белогоровку на Бахмутском направлении. В настоящий момент добровольцы выбивают противника из оборудованного там укрепрайона. Подчеркивается, что другие подразделения из числа союзных войск в боях за населенный пункт не участвуют.
В ЛНР тем временем отчитались об уничтожении до 40 военнослужащих противника, танка, 3 бронетранспортеров, 2 беспилотников, 15 автомобилей ВСУ за сутки. Саперы, в свою очередь, обезопасили территорию площадью более семи гектаров в районах Березового и Городища.
Украина
Республиканцы перед выборами в Конгресс США раздают листовки с призывом сказать «нет» военной помощи Украине.
«Мы, как республиканцы, будем заботиться только о своих границах. Украина должна будет отчитаться за каждый доллар, который США на них потратили. Твой голос важен!» — гласит распространяемый текст.
Тем временем Белый дом уже сообщил Киеву о потенциальном снижении военных поставок в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении от 7 ноября впервые с начала специальной военной операции не потребовал от РФ возвращения к границам Украины 1991 года.