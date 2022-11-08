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Пользователи Twitter взбесились после обращения Зеленского к Нетаньяху

Политика
Пользователи Twitter взбесились после обращения Зеленского к Нетаньяху

Сообщение президента Украины Владимира Зеленского в адрес израильского политика Биньямина Нетаньяху является попыткой получить поддержку. Такое мнение выразили пользователи Twitter.

Недавно украинский лидер опубликовал запись, в которой поздравил лидера израильской партии «Ликуд» Нетаньяху с победой его блока на выборах в кнессет. Ситуация вызвала критику со стороны пользователей. По их мнению, так Киев пытается получить поддержку со стороны Израиля.

«Господи, хватит врать. Вы потребовали, чтобы они отправили вам оружие», – раскрыл пользователь хитрый план Зеленского.
«Не сомневаюсь, что вы потребовали деньги», – добавил другой комментатор.
«Теперь вы можете воровать их деньги, думаю, вы уже достаточно украли у американцев», – взбесились пользователи.

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Киев занимается проработкой переговорной позиции. По его словам, Украина может отказаться от выхода в Черное море и юго-востока страны.
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