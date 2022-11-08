Пользователи Twitter взбесились после обращения Зеленского к Нетаньяху

Недавно украинский лидер опубликовал запись, в которой поздравил лидера израильской партии «Ликуд» Нетаньяху с победой его блока на выборах в кнессет. Ситуация вызвала критику со стороны пользователей. По их мнению, так Киев пытается получить поддержку со стороны Израиля.