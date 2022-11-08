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Наташа Королева назвала мыльным пузырем ажиотаж вокруг недвижимости в Дубае

Шоу-бизнес
Наташа Королева назвала мыльным пузырем ажиотаж вокруг недвижимости в Дубае

Журналистка и блогер Алена Жигалова пообщалась с певицей Наташей Королевой. Ей удалось узнать у исполнительницы о недвижимости за границей. Артистка назвала ажиотаж вокруг жилья в Дубае мыльным пузырем.

«Наташа Королева шокировала меня ответом. Она сказала: «Я не собираюсь здесь ничего покупать. Я считаю, что весь ажиотаж с недвижимостью в Дубае похож на мыльный пузырь», — рассказала Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Блогер напомнила, что раньше знаменитости покупали недвижимость за границей, чтобы продать по выгодной цене, но у них ничего не вышло. Жигалова считает, что Королева также боится потерять деньги.
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