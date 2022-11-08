Armstrong Economics: США могут исчезнуть как государство после 2032 года

Что ждет США через десять лет, рассказал аналитик Мартин Армстронг. Эксперт допустил, что Соединенные Штаты просто исчезнут.
К этому, по его мнению, приведут массовые социальные потрясения и финансовый крах. США могут перестать существовать после 2032 года. При этом аналитик Мартин Армстронг допустил, что в 2024 году выборы в Соединенные Штатах не состоятся из-за крайнего обострения политической борьбы.
«Соединенные Штаты не будут существовать после 2032 года. После 2028 и 2029 годов нам придется переделывать правительство с нуля. Америка разрушается», — написал аналитик в материале для своего сайта Armstrong Economics.
Аналитик не раз предсказывал многие мировые процессы. Например, один из прогнозов касался кризиса 2008 года. Что касается США, то крах государства предрек и экс-президент Дональд Трамп. Он усомнился в способности нынешнего американского лидера Джо Байдена сохранить страну.
Обострение энергокризиса в Европе и конфликт интересов у США с Евросоюзом являются признаками падения американской гегемонии, пишет Global Times. Белый дом собирался использовать конфликт на Украине для расширения сети союзников.