Armstrong Economics: США могут исчезнуть как государство после 2032 года

К этому, по его мнению, приведут массовые социальные потрясения и финансовый крах. США могут перестать существовать после 2032 года. При этом аналитик Мартин Армстронг допустил, что в 2024 году выборы в Соединенные Штатах не состоятся из-за крайнего обострения политической борьбы.