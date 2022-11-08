В последний день эвакуации из Херсона добровольцы вывезли пожилых жителей и раздали продукты горожанам

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсоне, российские добровольцы продолжают помогать жителям эвакуироваться как из самого города, так и из районов области. В основном, сейчас волонтеры вывозят маломобильных граждан вместе с семьями.
«Сейчас мы работаем каждый день в городе и области — как на правом, так и на левом берегах. Ситуация вокруг города серьезно осложнилась — если раньше «громыхало» где-то за Чернобаевкой, и все уже привыкли к таким «прилетам» и шуму. Но в последние дни работа артиллерии звучит совсем по-другому, гораздо громче и ближе. Обращаюсь к тем родителям, которые, несмотря на предупреждения, остались в Херсоне вместе со своими детьми — ваш ребенок не должен постоянно вздрагивать от грохота взрывов! Если у вас есть такая возможность, немедленно эвакуируйтесь. Нам важно сохранить ваши жизни и здоровье!» — сообщил л депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии в Херсоне Игорь Кастюкевич.
Накануне волонтеры Гуманитарного центра эвакуировали 79-летнюю жительницу Херсона Екатерину Марченко, которая с трудом может самостоятельно передвигаться. С просьбой помочь выехать из города к добровольцам обратилась ее дочь Валентина.
«Больше двух недель назад, через колл-центр ВГА, я подала заявку о вывозе моей мамы из города. Спустя два дня позвонила узнать результат, и мне сказали, что «этой проблемой занимается МЧС». Я подала заявку и туда тоже. С тех пор я ждала ответа, звонила в спасательные службы буквально через день. И только благодаря ребятам-волонтерам, которым я решила тоже позвонить, нас наконец-то вывезли из Херсона, — сообщила эвакуированная жительница Валентина Марченко. — Когда приехали волонтеры, мы буквально в течение получаса собрались и выехали. Нам помогли погрузиться на теплоход в Херсоне, доставили через Днепр в город Алешки, а там уже посадили в машину и повезли уже в пункт назначения. Я очень рада и благодарна добровольцам, так, что у меня просто нет слов. За две недели я жутко перенервничала из-за мамы, но теперь, слава Богу, она в безопасности».
Екатерина и Валентина Марченко всю жизнь прожили в Херсоне. Когда появилась такая возможность, они одними из первых получили российские паспорта.
«Бабушка Екатерина 1943 года рождения, ей уже очень сложно ходить. Пока мы вели ее до машины, через каждый шаг она говорила: «Извините, никогда не думала, что до такого доживу». Мы тоже не думали, но сегодня, к сожалению, такое время. Мы должны бороться за жизнь пожилых людей, их надо вывозить из города. Чем больше людей мы увозим из зоны обстрелов, тем лучше», — сообщил участник гуманитарной миссии Денис Моисеев.
Помимо вывоза пожилых жителей из города, в Херсоне волонтеры Гуманитарного центра продолжают обеспечивать нуждающихся жителей продуктами и необходимыми вещами. Так, накануне добровольцы передали в село Федоровка десятки продовольственных наборов, детское питание и средства гигиены. Напомним, Гуманитарный центр работает в Херсоне с марта 2022-го. Кроме продуктов и лекарств, российские волонтеры доставляют в села Херсонщины специальные наборы для новорожденных, предметы гигиены и канцелярию. Также они продолжают активно поддерживать областные и районные больницы, привозя туда медикаменты и оборудование. На сегодня общий объем розданной волонтерами гуманитарной помощи превысил 175 тонн.