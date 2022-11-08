В последний день эвакуации из Херсона добровольцы вывезли пожилых жителей и раздали продукты горожанам

Помимо вывоза пожилых жителей из города, в Херсоне волонтеры Гуманитарного центра продолжают обеспечивать нуждающихся жителей продуктами и необходимыми вещами. Так, накануне добровольцы передали в село Федоровка десятки продовольственных наборов, детское питание и средства гигиены. Напомним, Гуманитарный центр работает в Херсоне с марта 2022-го. Кроме продуктов и лекарств, российские волонтеры доставляют в села Херсонщины специальные наборы для новорожденных, предметы гигиены и канцелярию. Также они продолжают активно поддерживать областные и районные больницы, привозя туда медикаменты и оборудование. На сегодня общий объем розданной волонтерами гуманитарной помощи превысил 175 тонн.