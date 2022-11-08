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В последний день эвакуации из Херсона добровольцы вывезли пожилых жителей и раздали продукты горожанам

Общество
В последний день эвакуации из Херсона добровольцы вывезли пожилых жителей и раздали продукты горожанам

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсоне, российские добровольцы продолжают помогать жителям эвакуироваться как из самого города, так и из районов области. В основном, сейчас волонтеры вывозят маломобильных граждан вместе с семьями.

«Сейчас мы работаем каждый день в городе и области — как на правом, так и на левом берегах. Ситуация вокруг города серьезно осложнилась — если раньше «громыхало» где-то за Чернобаевкой, и все уже привыкли к таким «прилетам» и шуму. Но в последние дни работа артиллерии звучит совсем по-другому, гораздо громче и ближе. Обращаюсь к тем родителям, которые, несмотря на предупреждения, остались в Херсоне вместе со своими детьми — ваш ребенок не должен постоянно вздрагивать от грохота взрывов! Если у вас есть такая возможность, немедленно эвакуируйтесь. Нам важно сохранить ваши жизни и здоровье!» — сообщил л депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии в Херсоне Игорь Кастюкевич.

Накануне волонтеры Гуманитарного центра эвакуировали 79-летнюю жительницу Херсона Екатерину Марченко, которая с трудом может самостоятельно передвигаться. С просьбой помочь выехать из города к добровольцам обратилась ее дочь Валентина.

В последний день эвакуации из Херсона добровольцы вывезли пожилых жителей и раздали продукты горожанам
«Больше двух недель назад, через колл-центр ВГА, я подала заявку о вывозе моей мамы из города. Спустя два дня позвонила узнать результат, и мне сказали, что «этой проблемой занимается МЧС». Я подала заявку и туда тоже. С тех пор я ждала ответа, звонила в спасательные службы буквально через день. И только благодаря ребятам-волонтерам, которым я решила тоже позвонить, нас наконец-то вывезли из Херсона, — сообщила эвакуированная жительница Валентина Марченко. — Когда приехали волонтеры, мы буквально в течение получаса собрались и выехали. Нам помогли погрузиться на теплоход в Херсоне, доставили через Днепр в город Алешки, а там уже посадили в машину и повезли уже в пункт назначения. Я очень рада и благодарна добровольцам, так, что у меня просто нет слов. За две недели я жутко перенервничала из-за мамы, но теперь, слава Богу, она в безопасности».

Екатерина и Валентина Марченко всю жизнь прожили в Херсоне. Когда появилась такая возможность, они одними из первых получили российские паспорта.

В последний день эвакуации из Херсона добровольцы вывезли пожилых жителей и раздали продукты горожанам
«Бабушка Екатерина 1943 года рождения, ей уже очень сложно ходить. Пока мы вели ее до машины, через каждый шаг она говорила: «Извините, никогда не думала, что до такого доживу». Мы тоже не думали, но сегодня, к сожалению, такое время. Мы должны бороться за жизнь пожилых людей, их надо вывозить из города. Чем больше людей мы увозим из зоны обстрелов, тем лучше», — сообщил участник гуманитарной миссии Денис Моисеев.

Помимо вывоза пожилых жителей из города, в Херсоне волонтеры Гуманитарного центра продолжают обеспечивать нуждающихся жителей продуктами и необходимыми вещами. Так, накануне добровольцы передали в село Федоровка десятки продовольственных наборов, детское питание и средства гигиены. Напомним, Гуманитарный центр работает в Херсоне с марта 2022-го. Кроме продуктов и лекарств, российские волонтеры доставляют в села Херсонщины специальные наборы для новорожденных, предметы гигиены и канцелярию. Также они продолжают активно поддерживать областные и районные больницы, привозя туда медикаменты и оборудование. На сегодня общий объем розданной волонтерами гуманитарной помощи превысил 175 тонн.
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