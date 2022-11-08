Илья Кива: Офис президента Украины занят проработкой переговорной позиции

Офис президента Украины занимается проработкой собственной переговорной позиции. Так считает лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.
Речь идет об отказе Киева от юго-восточной части страны и утрате выходов к Черному и Азовскому морям. По данным экс-нардепа, там также говорят о нейтральном статусе государства и частичном признании новых субъектов РФ.
«По моей информации, в офисе Зеленского прорабатывают переговорную позицию», — признался Кива подписчикам своего Telegram-канала.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский перечислил ряд условий для переговоров с Россией. В частности, он призвал Москву восстановить территориальную целостность Украины.