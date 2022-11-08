Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Илья Кива: Офис президента Украины занят проработкой переговорной позиции

Политика
Илья Кива: Офис президента Украины занят проработкой переговорной позиции

Офис президента Украины занимается проработкой собственной переговорной позиции. Так считает лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.

Речь идет об отказе Киева от юго-восточной части страны и утрате выходов к Черному и Азовскому морям. По данным экс-нардепа, там также говорят о нейтральном статусе государства и частичном признании новых субъектов РФ.

«По моей информации, в офисе Зеленского прорабатывают переговорную позицию», — признался Кива подписчикам своего Telegram-канала.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский перечислил ряд условий для переговоров с Россией. В частности, он призвал Москву восстановить территориальную целостность Украины.
офис зеленского кива украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду