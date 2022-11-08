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Аналитик Осадчий: россиянам не стоит открывать долгосрочные вклады в банках

Экономика
Аналитик Осадчий: россиянам не стоит открывать долгосрочные вклады в банках

Жителям России не следует спешить открывать депозиты на большие сроки. Им стоит выбирать банковские вклады сроком на три или шесть месяцев, заявил глава аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

Специалист в беседе с журналистами портала «Газета.ru» уточнил, что его прогноз связан с тем, что доходность таких депозитов может вырасти из-за ситуации на долговом рынке.

«До конца года ставки по вкладам в рублях могут вырасти, по меньшей мере, еще на один процентный пункт, а максимальные ставки к концу декабря перевалят за 10% годовых. С учетом разворота на рынке вкладов – возобновления тенденции роста ставок – не стоит спешить открывать вклады на большие сроки. Лучше выбирать вклады сроком до полугода, а еще лучше – до трех месяцев», — добавил Осадчий.

Оживление рынка долговых ценных бумаг произошло в августе и сентябре текущего года. Центробанк 7 ноября также опубликовал статистику, которая говорит об активизации выпуска облигаций после обвала, вызванного санкциями.
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