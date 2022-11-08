Целую деревню выставили на продажу в Испании

Редкое предложение появилось на рынке недвижимости в Испании. Потенциальным покупателям предложили приобрести целую деревню.
Речь идет о населенном пункте Сальто-де-Кастро, расположенном неподалеку от границы с Португалией. На сегодняшний день деревня пустует, ведь она была заброшена более 30 лет назад.
Владельцы деревни хотели сделать из нее туристический объект. Однако в их планы вмешался финансовый кризис 2008 года, после чего они решили продать недвижимость.
Сальто-де-Кастро оценили всего в 240 тыс. евро. За такую сумму в Мадриде можно купить один дом, отметили местные СМИ.