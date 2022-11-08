Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Целую деревню выставили на продажу в Испании

Общество
Целую деревню выставили на продажу в Испании

Редкое предложение появилось на рынке недвижимости в Испании. Потенциальным покупателям предложили приобрести целую деревню.

Речь идет о населенном пункте Сальто-де-Кастро, расположенном неподалеку от границы с Португалией. На сегодняшний день деревня пустует, ведь она была заброшена более 30 лет назад.

Владельцы деревни хотели сделать из нее туристический объект. Однако в их планы вмешался финансовый кризис 2008 года, после чего они решили продать недвижимость.

Сальто-де-Кастро оценили всего в 240 тыс. евро. За такую сумму в Мадриде можно купить один дом, отметили местные СМИ.
деревня Испания продажа недвижимость сальто-де-кастро туризм
Военкоры ФАН
Лучшие в аду