Интернет-издание Mash выпустило документальный фильм о Карибском кризисе

Mash выпустил документальный фильм в новом формате. Это аудиодрама, посвященная временам холодной войны, а конкретно — наивысшей точке противостояния СССР и США — Карибскому кризису.
Тогда, в 1962 году, мир был ближе всего к началу ядерной катастрофы. В разгар революционного движения на Кубе под предводительством Фиделя Кастро Никита Сергеевич Хрущев решил разместить на острове Свободы ядерные ракеты в противовес ядерным ракетам США в Турции, передает Life.
Редакция Mash тщательно воссоздала хронологию тех драматичных событий. Тогда кризис достиг своей наивысшей точки и едва не обернулся катастрофой для всего мира. В фильме воспроизведены документальные материалы и прямая речь участников Карибского кризиса: Джона и Роберта Кеннеди, Никиты Хрущева, Фиделя Кастро, Анастаса Микояна, Роберта Макнамары, Эрнесто Че Гевары, Родиона Малиновского и многих других участников тех событий.
Для создания аудиодрамы использовались рассекреченные архивы Белого Дома и КГБ СССР. С результатами работы редакции Mash можно ознакомиться на ютуб-канале Mash Paradox