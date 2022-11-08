Интернет-издание Mash выпустило документальный фильм о Карибском кризисе

Редакция Mash тщательно воссоздала хронологию тех драматичных событий. Тогда кризис достиг своей наивысшей точки и едва не обернулся катастрофой для всего мира. В фильме воспроизведены документальные материалы и прямая речь участников Карибского кризиса: Джона и Роберта Кеннеди, Никиты Хрущева, Фиделя Кастро, Анастаса Микояна, Роберта Макнамары, Эрнесто Че Гевары, Родиона Малиновского и многих других участников тех событий.