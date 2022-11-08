Алена Жигалова отреагировала на слухи о новом составе «Ласкового мая» во главе с Разиным

Журналистка и блогер Алена Жигалова отреагировала на слухи о том, что продюсер Андрей Разин собирает новый состав группы «Ласковый май». Он также сообщил, что намерен удалить все программы, в которых упоминается известный коллектив.
Жигалова напомнила, что на ее канале выходил выпуск под названием «Покидая «Ласковый май»», где она рассказала про обратную сторону участия в популярном проекте. Ей стало интересно, к каким аргументам прибегнет продюсер, если захочет удалить и ее программу.
«И чего вообще боится Андрей Разин? Того, что кто-то наконец-то начнет проверку его деятельности, собирая вот этот вот новый коллектив, маленьких мальчиков для группы «Ласковый май». А что, он уже проехал по детдомах? Нашел пацанов себе? И что он с ними там дальше будет делать?» — задалась вопросами Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Она посоветовала подписчикам пересмотреть выпуск про «Ласковый май» и, наконец, обратить внимание на эту проблему. Журналистка считает, что публика должна задуматься о происходящем с мальчиками из детских домов, которые попадут в группу к Разину.