Алена Жигалова отреагировала на слухи о новом составе «Ласкового мая» во главе с Разиным

Жигалова напомнила, что на ее канале выходил выпуск под названием «Покидая «Ласковый май»», где она рассказала про обратную сторону участия в популярном проекте. Ей стало интересно, к каким аргументам прибегнет продюсер, если захочет удалить и ее программу.