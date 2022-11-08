Психолог Аверс подсказала, как добиться повышения зарплаты

Психолог, предприниматель и инвестор Ксения Аверс перечислила основные правила ведения разговора с работодателем об увеличении зарплаты.
По словам Аверс, перед переговорами с начальником надо всесторонне подготовиться и учесть ряд обстоятельств. Необходимо аргументировать свои претензии с цифрами и статистикой в руках. Это докажет работодателю вашу профессиональную ценность, сообщает «Правда.Ру».
Важно убедительно презентовать свои достижения на рабочем месте, а также предложить меры по повышению эффективности рабочего процесса, подчеркнув готовность компенсировать повышение зарплаты за счет исполнения дополнительных функций.
Для успеха переговоров требуется выбрать удачный момент, когда дела в компании идут в штатном режиме, так как на фоне кризисных явлений на рынке просьба о повышении зарплаты может вызвать лишь раздражение с негативными последствиями.