Заслуженный летчик РФ Попов: Киев не сможет воссоздать технологии производства «Мрии»

Вряд ли в ближайшее время «незалежная» сможет воссоздать технологии производства самого большого в мире транспортного самолета. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Ранее представители украинского предприятия «Антонов» опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что в стране началось строительство нового грузового самолета Ан-225 «Мрия». По словам сотрудников госкомпании, немецкое издание Bild и ряд местных медиа допустили неточность.
«В настоящее время стартовали конструкторские работы в этом направлении», — значится в заявлении производителя.
По оценке предприятия, в готовности находится около 30% комплектующих, которые в будущем можно использовать для сборки второго самого большого в мире транспортника.
«Стоимость строительства оценивается как минимум в 500 миллионов евро. Однако о конкретной сумме говорить пока рано», — заключили в предприятии.
Ранее сообщалось, что Украина приступила к строительству второго самолета Ан-225 «Мрия». Газета Bild написала, что «работы ведутся в секретном месте».
«В современных военно-экономических условиях Украины говорить о таком большом проекте транспортного самолета как «Мрия», решать вопрос воссоздания этого проекта, не приходится. Они правильно говорят, что где-то 30% может быть даже чуть больше у них задела есть. Но надо понимать, что один экземпляр самолета, уже латающего был, притом, что второй экземпляр, его фюзеляж был изготовлен, крыло было, системы размещения двигателей, гондолы были готовы, а вот остального из начинки и самих шасси, системы люков и так далее — практически не было. И потом, как мне известно, второй самолет «растащили». Конечно, это оказалось сегодня большим камнем преткновения», — отметил Попов.
Эксперт добавил, что у завода «Антонов» безусловно сохранились компетенции и полностью законченная конструкторская документация, однако даже это не поможет Киеву воссоздать Ан-225.
«Наверно еще люди сохранились, которые в советское время работали на предприятии, это и конструктора, технологи, инженеры производства, это потенциал достаточно богатый, причем он сразу же не разрушается. Люди просто ушли с предприятия на время, переехали возможно. Их можно собрать, если бы была большая необходимость. Сейчас идут вопросы, связанные с работой по восстановлению ВПК Украины, например, по «Мотор Сичу» они много хотят. Того же гендиректора, генерального конструктора взяли под стражу, но знаете, достаточно много людей уехало из страны, еще лет 10 назад. Часть из них работают у нас, довольно успешно», — заключил собеседник ФАН.
Ранее сообщалось, что Украина намерена собрать новую «Мрию» из деталей разрушенного первого летного образца.