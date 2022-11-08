Внутренний мажор: артист Владимир Ильин об актере Олеге Меньшикове

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист Российской Федерации Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ Владимир Ильин.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на таких проектах как «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Доктор Живаго», «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем», «Мой любимый клоун».
«У меня остались прекрасные воспоминания. Очень люблю Олега Меньшикова. Он классный парень. К сожалению, давно не виделись», — сказал актер.
Владимир Ильин также назвал черту, которая, по его мнению, крайне характерна для Олега Меньшикова и выделяет его на фоне других коллег по творческому цеху.
«Внутренний мажор! Не в том смысле, как все понимают это слово. Все постоянно говорят о харизме. Не знаю, что означает это слово по сути. Олег — легкий и оптимистичный», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение Владимир Ильин поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Творчества, здоровья и терпения!» — подытожил лауреат Государственной премии Российской Федерации.
Ранее артист Павел Деревянко через ФАН поздравил Олега Меньшикова с днем рождения. По словам собеседника, этого актера всегда выделяют особая стать и интеллигентность.