Новую волну пандемии COVID-19 зафиксировали в Китае

Рекордные с начала мая 7,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Китае. Медики заявили о начале новой волны пандемии COVID-19 в стране.
Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР обнародовал статистические данные по коронавирусу. Они показали, что уровень заболеваемости COVID-19 в Китае стремительно растет.
Более 48,2 тысячи инфицированных китайцев сейчас находятся в больницах. Этот показатель в 30 раз превышает количество пациентов год назад.
Людей с COVID-19 выявили во всех административных единицах материкового Китая. Наиболее напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в южной провинции Гуандун, в северном районе Внутренняя Монголия и в Синьцзяне на северо-западе.