Военный историк Кнутов: цель нового американского закона — разрушение ЕС как конкурента

Принятый Вашингтоном «Акт сокращения инфляции» и стратегия нацбезопасности от 2022 года открыто демонстрируют судьбу, уготованную Европе.
Неприязнь между Европой и США начала расти, так как Евросоюз стал убеждаться в недобрых намерениях Вашингтона в своем отношении. Такое мнение в беседе с международной редакцией ФАН выразил военный историк и эксперт Юрий Кнутов.
Ранее ЕС направил Соединенным Штатам письменное предупреждение, указывающее на неприемлемость некоторых пунктов недавно принятого американцами закона о сокращении инфляции. Специально сформированная группа из представителей Белого дома и Еврокомиссии выявила девять проблем в нормативном документе.
Новый акт призван привлечь производство на территорию США, что вызовет негативные изменения в европейской экономике. В связи с этим руководство ЕС пригрозило принять ответные меры на уровне Всемирной торговой организации, если требования Европы не будут учтены.
Многие эксперты и ранее отмечали, что экономическое уничтожение Евросоюза играет на руку США, и, добиваясь введения санкций против России, они параллельно выполняют и первую задачу. Однако, по мнению Кнутова, вполне вероятно, что изначально расчет Вашингтона был совсем другим.
«Мне кажется, американцы предложили Европе довольно коварный план. Смысл его в том, чтобы повторить ситуацию 1918–1921 года. Тогда страны Антанты реально поделили Россию. Есть сегодня рассекреченные документы, которые прямо указывают на то, какой стране Антанты отходит та или иная область Советской России», — напомнил историк.
Запад начал поддерживать белых в борьбе с коммунистами, чему первые были крайне рады. Однако Уинстон Черчилль позже писал, что белые верили в помощь Европы и США в своей войне, а в действительности сами помогали Антанте делить свою страну.
Примерно такой же подход, считает эксперт, предложен Соединенными Штатами Европе, в первую очередь Западной. Членам ЕС предложили затянуть пояса потуже и пойти на любые жертвы, чтобы такой ценой разрушить экономику России, спровоцировать кризис из-за санкций и развал государства.
«В результате приходит проамериканское правительство, и в счет компенсации понесенных потерь Германия получает такие-то газовые месторождения, Франция — другие, нефтяные источники переходят к США, Великобритании, потом золотоносные, урановые рудники и так далее», — сказал Кнутов.
Именно поэтому государства Европы, как писали многие СМИ, стали «стрелять себе в ногу». Они ждали экономического краха РФ, но он так и не наступил. И теперь европейцы начинают осознавать, что в чем-то американцы их обманули.
«Они ожидали, что нашу экономику охватит коллапс и победа будет одержана. А на самом деле у нас произошла консолидация и началась переориентация экономики на Восток. Мобилизуются и внутренние ресурсы для обеспечения своего рынка», — пояснил он.
После того как европейцы наконец «прозрели», между ними и США стала расти некоторая враждебность, полагает историк. Последствия мы и наблюдаем прямо сейчас. Часть стран начинает отказываться от санкций, хотя американцы их активно к этому принуждают.
Политика Вашингтона вызывает все большее недовольство в Европе, и недавно принятый в Соединенных Штатах закон не стал исключением. Сейчас американцы, практически не скрывая, пытаются нажиться на бедствиях в ЕС.
«Я полагаю, что основная цель этих действий, в первую очередь, сделать Америку еще большим гегемоном, в том числе в экономической сфере, разрушить Евросоюз как конкурента. И главное, что меня удивляет в реакции европейцев: стратегия национальной безопасности США от 2022 года, которая, кажется, была подписана 12 октября, подразумевает вывод максимально возможного количества предприятий на территорию Соединенных Штатов и создание конкурентных преимуществ», — заявил Кнутов.
Как он отметил, сказано все это почти прямым текстом: европейцам даже не стоило прилагать усилия для создания каких-либо комиссий по изучению августовского закона. То, что Вашингтон ставит целью ликвидацию ЕС, вполне очевидно. И практически нет никаких сомнений в том, что ему это удастся.
«Акт сокращения инфляции» был подписан президентом США Джо Байденом. Расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей американского производства и крупные выделения на чистую энергетику и медицину, предписанные в этом документе, вызвали озабоченность в Европе. По мнению чиновников ЕС, такое решение стало дискриминационным по отношению к аналогичной продукции иностранных производителей, а в Китае отметили, что США, как член Всемирной торговой организации, принятием данного акта нарушают порядок справедливой конкуренции.