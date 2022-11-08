Военный историк Кнутов: цель нового американского закона — разрушение ЕС как конкурента

Как он отметил, сказано все это почти прямым текстом: европейцам даже не стоило прилагать усилия для создания каких-либо комиссий по изучению августовского закона. То, что Вашингтон ставит целью ликвидацию ЕС, вполне очевидно. И практически нет никаких сомнений в том, что ему это удастся.