Противник также понес существенные потери в тяжелом вооружении и боевой технике, сообщили официальные представители НМ ДНР. За прошедшие сутки украинская армия лишилась четырех крупнокалиберных гаубиц, двух танков, четырех БПЛА и десяти единиц бронированной и автомобильной техники, отметили в военном ведомстве Донецкой Народной Республики.