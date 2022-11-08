Украинские военные в результате активных действий бойцов Народной милиции ДНР за минувшие сутки потеряли до 50 человек убитыми.
Противник также понес существенные потери в тяжелом вооружении и боевой технике, сообщили официальные представители НМ ДНР. За прошедшие сутки украинская армия лишилась четырех крупнокалиберных гаубиц, двух танков, четырех БПЛА и десяти единиц бронированной и автомобильной техники, отметили в военном ведомстве Донецкой Народной Республики.
Ранее стало известно о гибели мирного жителя Донецка в результате очередного обстрела города украинскими националистами, об этом информировал RT.