«Он просто визжал»: соседка выбросившей дочь из окна москвички рассказала об инциденте

Жительница Москвы выбросила годовалую дочь из окна одиннадцатого этажа. Невольными свидетелями произошедшего стали соседка горе-матери и ее муж. Женщина пообщалась с корреспондентом РЕН ТВ и рассказала об инциденте.
По словам москвички, злоумышленница снимает в этом доме квартиру. Утром соседка услышала визг и плач ребенка.
«Я вначале не поняла: думала, с утра водят детей в сад, может, так. Но он просто визжал. Муж прибегает и говорит, что ребенок лежит под окнами», — вспоминает собеседница телеканала.
Супруг соседки тут же схватил одеяло и побежал к лежащей на земле раздетой девочке. К тому моменту пострадавшая уже была без сознания.
«У нас там сук большой был. И этот сук, по всей вероятности, удержал ребенка. Голова была на асфальте, но крови не было. Там, видно, сук задержал это падение», — предположила женщина.
Напомним, что инцидент произошел сегодня утром в Сумском проезде. После того, как москвичка выбросила дочь из окна, она попыталась покончить с собой. Совершить задуманное ей не дали сотрудники МЧС и правоохранители.
Сейчас малышка находится в больнице в тяжелом состоянии. Также сообщается, что была госпитализирована мать девочки.
В отношении горе-родительницы возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь малолетнего. Ход расследования контролирует столичная прокуратура.