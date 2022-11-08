ФИФА и УЕФА разрешили сборной России сыграть с Таджикистаном в Душанбе

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрили проведение матча сборных Таджикистана и России.
Представители Федерации футбола Таджикистана получили разрешение на организацию домашней товарищеской игры против России. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы получили авторизацию со стороны и УЕФА, и ФИФА. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА. В этой игре команды смогут провести по шесть замен», — отметили в Федерации футбола Таджикистана.
Второй матч с участием отстраненной от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА российской сборной пройдет 20 ноября. Игра состоится на Центральном республиканском стадионе Душанбе.