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ФИФА и УЕФА разрешили сборной России сыграть с Таджикистаном в Душанбе

Спорт
ФИФА и УЕФА разрешили сборной России сыграть с Таджикистаном в Душанбе

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрили проведение матча сборных Таджикистана и России.

Представители Федерации футбола Таджикистана получили разрешение на организацию домашней товарищеской игры против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы получили авторизацию со стороны и УЕФА, и ФИФА. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА. В этой игре команды смогут провести по шесть замен», — отметили в Федерации футбола Таджикистана.

Второй матч с участием отстраненной от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА российской сборной пройдет 20 ноября. Игра состоится на Центральном республиканском стадионе Душанбе.
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