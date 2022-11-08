Дана Борисова прокомментировала предстоящий боксерский поединок между Бузовой и Загитовой

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что 9 марта состоится боксерский бой между телеведущей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой.
Журналистка Дана Борисова считает, что в данной «акции» присутствует коммерческий интерес. Также Борисова рассказала корреспонденту ФАН, что спорт в ее жизни тоже занимает отнюдь не последнее место.
«Господи, я впервые слышу. Наверное, много денег им заплатили», — предположила журналистка.
Сама журналистка тоже увлекается боксом и регулярно посещает тренировки. В 2022 году Дана Борисова провела бой с блогером Екатериной Диденко, в котором одержала победу.
«Я увлекаюсь боксом, у меня был уже бой с блогером Диденко в феврале. Как раз перед началом спецоперации», — рассказала журналистка.
Борисова считает, что телеведущая Ольга Бузова очень талантливая и развивается в разных сферах.
«Ольга Бузова на все руки мастер. Она поет, танцует, теннисом занимается, в Африку ездит. В общем, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Дитя многих талантов, как говорится. Поэтому я вообще не удивлена», — подытожила Дана Борисова.
В прошлом месяце Дана Борисова явилась на концерт Анастасии Волочковой с цветами после драки.