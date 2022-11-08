Русские боты за Трампа: как демократы оправдывают падение собственной популярности

Обвинения в адрес России во вмешательстве в текущие американские выборы являются не более чем попыткой демократов свалить свои потенциальные электоральные неудачи на внешний фактор. При этом к саморефлексии ни нынешние американские элиты, ни подконтрольные им СМИ совершенно не склонны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.
Сегодня, 8 ноября, в Соединенных Штатах проходят промежуточные выборы в обе палаты конгресса. Большинство экспертов говорит о то, что демократам не удастся сохранить парламентское большинство. Издание The New York Times сообщает, что «российские ботофермы» в преддверии выборов запустили кампанию по дискредитации демпартии и президента Джо Байдена, чтобы обеспечить победу республиканцев.
«Политика демократов столь непопулярна и для американского населения деструктивна, что для ее критики нет никакой необходимости запускать ботофермы. Глобальное правление вообще не может быть продуктивным для населения той или иной страны, поскольку ориентировано не на его социальные или иные нужды, а на интересы глобальных, транснациональных элит, что несовместимо с демократией в ее непосредственном понимании. Однако признать это представители глобальных элит, в том числе СМИ, разумеется, не могут, так как такое признание означало бы концептуальное развенчание той модели, которую они выстраивали и за которую продолжают отчаянно бороться», — рассказала эксперт.
Политолог отметила, что такая тактика не отличается особой хитростью, поскольку карта «вмешательства русских в выборы» в американском истэблишменте разыгрывалась уже не раз.
«Поэтому никакая внятная аналитика со стороны глобальных СМИ в такой ситуации невозможна. Остается придумывать разного рода «российские ботофермы», чтобы выстроить хоть какую-то риторику для своих избирателей. Тот факт, что эта риторика повторяется, лишь показывает западный интеллектуальный кризис, причины которого лежат в идеологическом тупике, порожденном глобализмом. Никаких «интеллектуальных открытий», в том числе с точки зрения объяснений трудностей на очередных выборах, я бы в такой ситуации ждать не стала», — заключила она.
Напомним, что помимо мифических «российских ботоферм» к голосованию за республиканцев призвал также бизнесмен и нынешний владелец Twitter Илон Маск.