Русские боты за Трампа: как демократы оправдывают падение собственной популярности

Обвинения в адрес России во вмешательстве в текущие американские выборы являются не более чем попыткой демократов свалить свои потенциальные электоральные неудачи на внешний фактор. При этом к саморефлексии ни нынешние американские элиты, ни подконтрольные им СМИ совершенно не склонны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.