Роспотребнадзор оценил вероятность тридемии в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила вероятность возникновения тридемии в России.
Речь идет о пандемии, при которой пациенты заражаются сразу тремя вирусами. По словам Пшеничной, есть риск подцепить две инфекции сразу. Подобные случаи уже фиксировались в России. Например, это сочетание гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции.
«На фоне распространения одного могут отмечаться заболевания и двумя другими, но чтобы два, а тем более три вируса (включая коронавирус) одновременно были на пике — такое маловероятно», — отметила специалист Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор ранее отменил сдачу теста на коронавирус для пребывающих из-за рубежа граждан. Такая процедура не требуется с 21 октября.