Роспотребнадзор оценил вероятность тридемии в России

Речь идет о пандемии, при которой пациенты заражаются сразу тремя вирусами. По словам Пшеничной, есть риск подцепить две инфекции сразу. Подобные случаи уже фиксировались в России. Например, это сочетание гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции.