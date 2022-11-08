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Житель Ревды во время конфликта обстрелял владельцев агрессивного пса

Происшествия
Житель Ревды во время конфликта обстрелял владельцев агрессивного пса

В городе Ревда конфликт между мужчиной и владельцами агрессивного пса закончился стрельбой. Хозяевам животного потребовалась помощь врачей, рассказали в региональном ГУ МВД.

Владельцам собаки 21 и 22 года. Молодые жители города плохо следили за своим питомцем. Собака оказалась на улице без намордника и покусала соседского ребенка. Мужчина возмутился этим фактом и попросил хозяев держать пса на привязи.

Через несколько дней ситуация повторилась и переросла в словесную перепалку. Агрессивный хозяин пса применил против оппонента газовый баллончик. Мужчине в ответ пришлось открыть огонь по злоумышленникам из травматического пистолета.
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