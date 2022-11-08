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Стремоусов: ВСУ «прощупывают» оборону ВС РФ на Херсонском направлении

Армия
Стремоусов: ВСУ «прощупывают» оборону ВС РФ на Херсонском направлении

Украинские военные не оставляют попыток «прощупать» оборону ВС РФ на Херсонском направлении и подталкивают Россию к принимаю «сложных» решений, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Во вторник политик разместил в Telegram-канале пост, где констатировал продолжающиеся попытки вылазок ВСУ на Херсонском направлении. По словам Стремоусов, скоро в регионе случится «скорая развязка» событий, поэтому стоит готовится к принятию «самых сложных» решений.

Ранее политик подтвердил, что отправка населения с правобережной части региона на левый берег и в другие российские регионы продолжается.
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