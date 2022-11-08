Стремоусов: ВСУ «прощупывают» оборону ВС РФ на Херсонском направлении

Во вторник политик разместил в Telegram-канале пост, где констатировал продолжающиеся попытки вылазок ВСУ на Херсонском направлении. По словам Стремоусов, скоро в регионе случится «скорая развязка» событий, поэтому стоит готовится к принятию «самых сложных» решений.