Стремоусов: ВСУ «прощупывают» оборону ВС РФ на Херсонском направлении

Украинские военные не оставляют попыток «прощупать» оборону ВС РФ на Херсонском направлении и подталкивают Россию к принимаю «сложных» решений, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Во вторник политик разместил в Telegram-канале пост, где констатировал продолжающиеся попытки вылазок ВСУ на Херсонском направлении. По словам Стремоусов, скоро в регионе случится «скорая развязка» событий, поэтому стоит готовится к принятию «самых сложных» решений.
Ранее политик подтвердил, что отправка населения с правобережной части региона на левый берег и в другие российские регионы продолжается.