Алена Жигалова рассказала о новых отношениях Лолиты Милявской с молодым избранником

Журналистка и блогер Алена Жигалова рассказал о новых отношениях певицы Лолиты Милявской. 58-летняя исполнительница снова встречается с молодым мужчиной.
Жигалова рассказала, что ей удалось пообщаться с Милявской на фестивале в ОАЭ. Журналистка отметила, что певица прекрасно выглядит, на что получила неожиданный ответ.
«Я спрашивала: «Лола, ты так похудела, так классно выглядишь. Что случилось с тобой?». А она сказала: «У меня же мужик уже есть сколько времени». И мужик, кстати, какой-то молодой», — рассказала Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Знаменитость призналась, что счастлива и полна сил рядом с новым избранником. Журналистка попыталась выяснить имя возлюбленного, но Милявская решила сохранить интригу.