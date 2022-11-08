Политолог Журавлев ожидает возвращения многих зарубежных брендов в Россию к концу года

Возвращение крупных зарубежных брендов, включая IKEA, в Россию — это дело ближайших месяцев. На фоне изменений настроений на Западе иностранные компании могут вновь появиться на местном рынке уже к Новому году, считает политолог Дмитрий Журавлев.
По словам аналитика, вернуться в Россию зарубежные фирмы всегда рассчитывали. Их уход в течение двух-трех месяцев был обусловлен прогнозами об «обрушении» российской экономики, пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Когда стало понятно, что ничего не рухнет, они захотели вернуться. Но еще месяц назад иностранные компании этого сделать не могли. Потому что тогда в те же магазины ИКЕА в Швеции никто бы не пошел. Общественность потребовала бы бойкотировать их товары. Сейчас ситуация меняется и западное общество становится менее агрессивным по отношению к России. Не то чтобы они нас полюбили, они нас никогда не полюбят, но принцип "они работают с РФ и мы не будем у них ничего покупать" уже не работает», — отметил Журавлев.
Сейчас компании зарабатывают на родине больше, чем в России, поэтому они очень чутко реагируют на политическую конъюнктуру. Однако под «мудрым» руководством политиков уровень жизни в Европе будет опускаться, хотя пока это процесс, а не результат, уточнил эксперт.