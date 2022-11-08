Политолог Журавлев ожидает возвращения многих зарубежных брендов в Россию к концу года

Сейчас компании зарабатывают на родине больше, чем в России, поэтому они очень чутко реагируют на политическую конъюнктуру. Однако под «мудрым» руководством политиков уровень жизни в Европе будет опускаться, хотя пока это процесс, а не результат, уточнил эксперт.