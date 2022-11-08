Обозреватели Le Figaro обратили внимание, что администрация США оказывает давление на украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским, требуя от Киева начать переговоры с Российской Федерацией о мирном урегулировании конфликта. Читатели издания заметили, что украинскому лидеру необходимо согласиться на такие условия Вашингтона, поскольку Запад уже давно устал от выходок киевского режима и намерен отказаться от его поддержки.