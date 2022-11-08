«Думаю, игра окончена»: французы высказались о вопросе мирных переговоров между РФ и Украиной

Французские пользователи сети Интернет не оставили без внимания материал информационного издания Le Figaro, согласно которому Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы киевский режим согласился на переговоры с Россией.
Читатели проанализировали новую позицию Запада, а также объяснили, почему киевскому режиму следует пойти на дипломатическое решение украинского кризиса.
Обозреватели Le Figaro обратили внимание, что администрация США оказывает давление на украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским, требуя от Киева начать переговоры с Российской Федерацией о мирном урегулировании конфликта. Читатели издания заметили, что украинскому лидеру необходимо согласиться на такие условия Вашингтона, поскольку Запад уже давно устал от выходок киевского режима и намерен отказаться от его поддержки.
Французы высказались о вопросе мирных переговоров между Россией и Украиной, заметив, что Западу следует оказать существенное влияние на киевский режим и Владимира Зеленского. США и ЕС способны надавить на украинского президента, чтобы он согласился на дипломатический вариант решения кризиса.
Пользователи сети Интернет заметили, что воинственные и непозволительные выходки Украины дорого обходятся США и странам Европейского союза. Так, жители Европы испытываются финансовые сложности на фоне антироссийских санкций, энергетического кризиса и недальновидных внешнеполитических решений Брюсселя. Французы верят, что все их проблемы исчезнут, как только сторонам удастся дипломатическим путем решить украинский кризис.
«Необходимо принудить Зелинского к переговорам. А для этого необходимо перекрыть ему финансовые потоки. Тем более, что граждане «помогающих» стран свое согласие на такие огромные траты не давали», — возмутился один из пользователей.
«В этом преимущество России: она никуда не торопится. Я плохо себе представляю, как можно изгнать Россию с тех территорий, которые она уже заняла. Я думаю, игра окончена», — заметил другой читатель.
«Франция также должна подтолкнуть Зеленского к переговорам. Все это нас не касается, но оказывает пагубное влияние на нашу страну и нашу покупательную способность», — резюмировал комментатор.
Французы заметили, что Украина, несмотря на требования Запада, может отказаться от таких мирных условий, что станет существенной проблемой для всего мирового сообщества.