Медведев: США и их союзники не хотят считаться с позицией других стран

Белый дом и его младшие партнеры не намерены учитывать позицию суверенных государств. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его мнению, данная линия поведения является тупиковой. Она провоцирует «глобализацию проблем экономического развития», а также многочисленные нарушения прав и свобод граждан.
«Некоторые страны Запада, прежде всего США, некоторые их младшие партнеры вопреки объективной реальности упорно придерживаются давно устаревших, по сути неоколониальных взглядов и политических доктрин, не желают считаться с позицией и волеизъявлением суверенных государств», — заметил Медведев в ходе обращения на международной межпартийной конференции «Единой России».
Зампред российского Совбеза объяснил, как повысить уровень доверия между странами. По мнению Медведева, этого можно добиться с помощью укрепления многополярной системы мира.