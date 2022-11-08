Легендарная рок-группа «Зодчие» презентовала новый альбом в Москве

На сцене столичного театра «Градский Холл» состоялся концерт популярного музыкального коллектива «Зодчие». Артисты презентовали новый альбом и выступили для поклонников в «золотом» составе.
Группа «Зодчие» была образована в Москве в середине 70-х годов как студенческий ансамбль. С 1980 года активно выступала на профессиональной сцене, а с 1992-го по 2018-й годы находилась в творческом отпуске. Несмотря на столь длительный перерыв, коллектив находится в прекрасной творческой форме и готовится ворвался в российское музыкальное пространство с новым репертуаром.
«Сегодня будет презентация нового альбома, который называется «Бросаем пить?)», с вопросительным знаком. То есть это не утверждение, не лозунг, а приглашение к диалогу», — пояснил лидер и основатель группы Юрий Давыдов.
Главная особенность «Зодчих» — добрая самоирония и мощная позитивная энергетика подачи песен.
«Группа стала вкуснее, осознаннее и смелее. То, что творят эти зрелые мужчины, достойно восхищения, потому что в таком возрасте Юрий Давыдов выпускает альбомы, репетирует, вкладывает в это силы, средства и здоровье — и при этом умудряется собирать аудиторию, которая с каждым днем и годом растет», — отметил в ходе презентации певец Михаил Гребенщиков.
Концерт вобрал в себя всю историю группы — от первого студенческого состава, который впервые за 36 лет исполнил композицию по поэме Дмитрия Кедрина — визитную карточку коллектива, принесшую ему первое место на московском конкурсе ВИА в 1978 году, до «золотого» состава середины 80-х с участием Валерия Сюткина.
«Я работал в коллективе с 1984 по 1988 годы включительно. Было весело, это коллективное творчество, и мое появление здесь — это не про шоу-бизнес точно. Это про дружбу, про отношения приятелей», — подчеркнул Сюткин.
Музыканты группы спели со звездами российской музыки: Дмитрием Маликовым и Дмитрием Харатьяном, Машей Кац, Сергеем Минаевым, Сергеем Крыловым и другими, подарив зрителям чувство приятной ностальгии и отличное настроение.