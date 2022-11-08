Легендарная рок-группа «Зодчие» презентовала новый альбом в Москве

Группа «Зодчие» была образована в Москве в середине 70-х годов как студенческий ансамбль. С 1980 года активно выступала на профессиональной сцене, а с 1992-го по 2018-й годы находилась в творческом отпуске. Несмотря на столь длительный перерыв, коллектив находится в прекрасной творческой форме и готовится ворвался в российское музыкальное пространство с новым репертуаром.