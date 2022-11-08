Торги Мосбиржи открылись ослаблением рубля к доллару и евро

Рубль ослаб к доллару в начале торгов, курс американской валюты вырос с 60,86 рубля до 61,23 рубля за единицу. После этого торги продолжались в диапазоне от 61,15 до 61,20 рубля, а затем курс опустился ниже отметки в 60,95 рубля.