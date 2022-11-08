Торги Мосбиржи открылись ослаблением рубля к доллару и евро

Торги на Московской бирже начались со снижения курса рубля в парах с долларом и евро. В то же время российская валюта укрепилась к юаню, такие сведения предоставила торговая площадка.
Рубль ослаб к доллару в начале торгов, курс американской валюты вырос с 60,86 рубля до 61,23 рубля за единицу. После этого торги продолжались в диапазоне от 61,15 до 61,20 рубля, а затем курс опустился ниже отметки в 60,95 рубля.
Курс евро продемонстрировал похожую динамику. Рост на открытии в моменте доходил до 61,18 рубля на валютную единицу. Позже валюта торговалась в коридоре от 61 рубля до 61,1 рубля, после чего последовало снижение курса до 60,81 рубля.
Китайский юань в начале торгов ослаб к рублю. На открытии курс валюты составлял 8,4 рубля за единицу, за этим последовало несколько локальных коррекций и восстановлений. По состоянию на 12:00 по московскому времени курс опустился ниже уровня в 8,36 рубля.