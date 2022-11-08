Сергей Горох лично сообщил Жигаловой о выходе посмертного альбома Бориса Моисеева

Журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала, что директор Бориса Моисеева Сергей Горох лично сообщил ей о выходе посмертного альбома артиста, который он записал еще при жизни.
В прошлом выпуске своего шоу Жигалова подняла тему исчезновения композиций Моисеева со стриминговых сервисов. По словам журналистки, с ней связался лично директор покойного артиста.
«Горох сообщил о том, что задался этим вопросом и сейчас вышел последний альбом Бориса Моисеева. Тот самый, который он успел записать еще при жизни. Сейчас альбом можно послушать на всех стримингах», — сообщила Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Ей приятно, что темы, которые она поднимает в своих выпусках, не только находят отклик, но и получают продолжение. При этом заинтересованность Гороха судьбой Моисеева не спасла его от пересудов после смерти певца. Многие считали, что именно директор виновен в кончине заслуженного артиста России.