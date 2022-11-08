Сергей Горох лично сообщил Жигаловой о выходе посмертного альбома Бориса Моисеева

Ей приятно, что темы, которые она поднимает в своих выпусках, не только находят отклик, но и получают продолжение. При этом заинтересованность Гороха судьбой Моисеева не спасла его от пересудов после смерти певца. Многие считали, что именно директор виновен в кончине заслуженного артиста России.