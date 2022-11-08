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Три человека попали в реанимацию после столкновения авто с ограждением на Ставрополье

Происшествия
Три человека попали в реанимацию после столкновения авто с ограждением на Ставрополье

В Ставропольском крае правоохранители выясняют обстоятельства аварии, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Инцидент произошел на 11-м километре дороги Минеральные Воды — Кисловодск. Там водитель Volkswagen Polo превысил скорость на участке, где проводились ремонтные работы. В результате иномарка врезалась в бетонное ограждение. Причиной несвоевременной остановки могла также стать летняя резина.

Трое участников ДТП получили серьезные травмы. Их поместили в реанимационное отделение. У пациентов произведен биозабор крови для установления состояния опьянения.

В Калининграде гейм-дизайнер Алексей Кузьмин погиб под колесами машины, передает RT.
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