Три человека попали в реанимацию после столкновения авто с ограждением на Ставрополье

В Ставропольском крае правоохранители выясняют обстоятельства аварии, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает региональная ГИБДД.
Инцидент произошел на 11-м километре дороги Минеральные Воды — Кисловодск. Там водитель Volkswagen Polo превысил скорость на участке, где проводились ремонтные работы. В результате иномарка врезалась в бетонное ограждение. Причиной несвоевременной остановки могла также стать летняя резина.
Трое участников ДТП получили серьезные травмы. Их поместили в реанимационное отделение. У пациентов произведен биозабор крови для установления состояния опьянения.
В Калининграде гейм-дизайнер Алексей Кузьмин погиб под колесами машины, передает RT.