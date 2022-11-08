Три человека попали в реанимацию после столкновения авто с ограждением на Ставрополье

Инцидент произошел на 11-м километре дороги Минеральные Воды — Кисловодск. Там водитель Volkswagen Polo превысил скорость на участке, где проводились ремонтные работы. В результате иномарка врезалась в бетонное ограждение. Причиной несвоевременной остановки могла также стать летняя резина.