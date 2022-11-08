Бортник: Киев надеется на приостановку всех боевых действий в ноябре и декабре

По его словам, прежде всего это связано с американскими выборами в конгресс. Правительство США «держит за руки» Киев, чтобы тот не предпринимал атакующих действий, поскольку поражение ВСУ и контрнаступление российских войск может привести к «полному провалу» демократической партии, цитирует Бортника «Центральная Служба Новостей».