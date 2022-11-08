Бортник: Киев надеется на приостановку всех боевых действий в ноябре и декабре

В Киеве рассчитывают на приостановку всех боевых действий в ноябре и декабре. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.
По его словам, прежде всего это связано с американскими выборами в конгресс. Правительство США «держит за руки» Киев, чтобы тот не предпринимал атакующих действий, поскольку поражение ВСУ и контрнаступление российских войск может привести к «полному провалу» демократической партии, цитирует Бортника «Центральная Служба Новостей».
При этом остановка боевых действия в связи с погодными условиями нужна истощенной украинской армии для перегруппировки и формирования новых резервов. Активные боевые действия, по мнению Бортника, начнутся в конце января или в феврале.
Ранее The Washington Times написал, что на выборах в Конгресс США встретятся «две в корне разные Америки», сообщает RT.