Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Оренбургский школьник угнал две легковушки

Общество
Оренбургский школьник угнал две легковушки

Сотрудники отдела полиции Центрального района Оренбурга задержали похитителя двух автомобилей.

Угонщиком оказался учащийся восьмого класса одной из местных школ. Задержанный школьник признался в содеянном, но объяснил, что угнал машины, так как был уверен в их бесхозности из-за поломок и ветхости, сообщает Orenday.

Он заявил, что увлекается авторемонтом и одну из машин уже починил для собственного использования. Второй автомобиль оказался неремонтопригодным, поэтому его он попытался сдать на запчасти. На этом он и погорел. Полиция поставила подростка на профилактический учет. Проводится работа с его родителями.
оренбург школьник угон
Военкоры ФАН
Лучшие в аду