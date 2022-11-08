Оренбургский школьник угнал две легковушки

Сотрудники отдела полиции Центрального района Оренбурга задержали похитителя двух автомобилей.
Угонщиком оказался учащийся восьмого класса одной из местных школ. Задержанный школьник признался в содеянном, но объяснил, что угнал машины, так как был уверен в их бесхозности из-за поломок и ветхости, сообщает Orenday.
Он заявил, что увлекается авторемонтом и одну из машин уже починил для собственного использования. Второй автомобиль оказался неремонтопригодным, поэтому его он попытался сдать на запчасти. На этом он и погорел. Полиция поставила подростка на профилактический учет. Проводится работа с его родителями.