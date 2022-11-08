Оренбургский школьник угнал две легковушки

Он заявил, что увлекается авторемонтом и одну из машин уже починил для собственного использования. Второй автомобиль оказался неремонтопригодным, поэтому его он попытался сдать на запчасти. На этом он и погорел. Полиция поставила подростка на профилактический учет. Проводится работа с его родителями.