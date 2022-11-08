Школьники из ДНР приедут на губернаторскую елку в ЯНАО

Губернаторская елка пройдет на Ямале второй раз. В этом году на празднование будут приглашены 30 ямальских детей, а также десять школьников из Волновахского района Донецкой Народной Республики.
Первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко сообщил, что мероприятие посетят школьники из льготных категорий от восьми до 13 лет, которые отметились в различных достижениях.
Детей привезут в Салехард, а жить они будут в гостинице «Юрибей». В данный момент идет отбор кандидатов для поездки, который завершится в ближайшие дни, сообщает ИА «Север-Пресс».