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Молодой москвич изрезал возлюбленную из-за подозрения в измене

Происшествия
Молодой москвич изрезал возлюбленную из-за подозрения в измене

Сотрудники полиции начали проверку по факту нападения на 19-летнюю девушку в Москве. Мотивом могла стать ревность, сообщил канал РЕН ТВ.

В полицию обратились прохожие и рассказали, что увидели окровавленную девушку на Ярославском шоссе. По словам граждан, ей нанесли удары ножом. Пострадавшую забрала бригада врачей до приезда силовиков.

Сотрудники полиции обнаружили в указанном месте 20-летнего мужчину. Он подтвердил, что бросился на возлюбленную с ножом, решив, что она ему изменила. Врачи диагностировали пациентке ранения груди, головы и рук.
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