Молодой москвич изрезал возлюбленную из-за подозрения в измене

Сотрудники полиции начали проверку по факту нападения на 19-летнюю девушку в Москве. Мотивом могла стать ревность, сообщил канал РЕН ТВ.
В полицию обратились прохожие и рассказали, что увидели окровавленную девушку на Ярославском шоссе. По словам граждан, ей нанесли удары ножом. Пострадавшую забрала бригада врачей до приезда силовиков.
Сотрудники полиции обнаружили в указанном месте 20-летнего мужчину. Он подтвердил, что бросился на возлюбленную с ножом, решив, что она ему изменила. Врачи диагностировали пациентке ранения груди, головы и рук.