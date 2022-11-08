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Бойцы Народной милиции ЛНР уничтожили до 40 украинских военных в течение суток

Армия
Бойцы Народной милиции ЛНР уничтожили до 40 украинских военных в течение суток

Подразделения Народной милиции ЛНР в ходе активных наступательных действий ликвидировали до 40 украинских националистов в течение минувших суток.

Противник также лишился значительного количества вооружения и боевой техники. Бойцы НМ Луганской Народной Республики уничтожили один танк ВСУ, три бронетранспортера, два вражеских БПЛА и 15 единиц специальной автомобильной техники, сообщается в Telegram-канале военного ведомства ЛНР.

Ранее RT рассказал о сожжении украинскими националистами конюшни вместе с лошадьми в поселке Метелкино Луганской Народной Республики.
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