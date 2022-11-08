Павел Деревянко через ФАН поздравил с днем рождения Олега Меньшикова

Собеседник отметил, что в его карьере есть несколько проектов, связанных с именем народного артиста РФ. Среди них и такие картины как «Утомленные солнцем 2», «Утомленные солнцем 2: Цитадель». Впрочем, как это часто бывает в мире кино, ему не доводилось пересекаться с артистом на съемочной площадке.