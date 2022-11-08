Павел Деревянко через ФАН поздравил с днем рождения Олега Меньшикова

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист Российской Федерации Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил актер театра и кино Павел Деревянко.
Собеседник отметил, что в его карьере есть несколько проектов, связанных с именем народного артиста РФ. Среди них и такие картины как «Утомленные солнцем 2», «Утомленные солнцем 2: Цитадель». Впрочем, как это часто бывает в мире кино, ему не доводилось пересекаться с артистом на съемочной площадке.
Павел Деревянко рассказал, чем, на его взгляд, Олег Меньшиков особенно примечателен на фоне своих коллег по творческому цеху.
«Он выделяется статью, интеллигентностью, талантом, блеском в своих прекрасных глазах, замечательным голосом, тонкими чертами лица. К тому же, безусловно, он обладает некой внутренней актерской силой. Дело в том, что актерское мастерство не заключается в чем-либо конкретном. Оно состоит из деталей. У Олега Евгеньевича очень много таких деталей», — сообщил артист.
Кроме того, он назвал картину, в которой, по его мнению, всенародно любимый артист исполнил одну из своих самых ярких ролей.
«Думаю, это «Утомленные солнцем». Вообще же, мы смотрели все фильмы с его участием, например, ”Сибирский цирюльник”, ну и, конечно же ”Покровские ворота”. Просто лично мне в первую очередь на ум приходят картины «Утомленные солнцем» и ”Сибирский цирюльник”», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение Павел Деревянко поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Поздравляю Олега Евгеньевича. Желаю ему многие годы творческого долголетия и здоровья», — подытожил артист.
Ранее продюсер Игорь Жижикин через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Прилучного. По словам собеседника, этот артист умеет заряжать своей энергетикой всю съемочную группу.