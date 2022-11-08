Российские военнослужащие продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Военкоры «Русской весны» продемонстрировали кадры боевой работы артиллеристов группировки «О» ВС РФ на Краснолиманском направлении. Сообщается, что российские военнослужащие получив данные беспилотной разведки, нанесли удар по украинской инженерной машине, экипаж которой занималась подготовить позиции ВСУ.
Удары российской артиллерии заставили украинских националистов бежать, не дав закрепиться на указанном направлении. Кроме этого, военкоры сообщили, что артиллеристы группировки «О» уничтожили группу польских наемников на Краснолиманском направлении.
Ранее портал utro.ru сообщил, что командование ВСУ отправляет на поле боя польских женщин-наемниц.