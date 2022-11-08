Американист Дудаков рассказал, чем может обернуться избрание Трампа на пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге со сторонниками в штате Огайо заявил, что 15 ноября выступит «с очень важным заявлением». СМИ пишут, что поводом для выступления может стать намерение Трампа баллотироваться на пост президента Америки в 2024 году.
Политолог-американист Малек Дудаков рассказал корреспонденту ФАН, как Дональд Трамп будет действовать, если вновь займет должность лидера страны и как это может отразиться на России.
По мнению Дудакова, если Трамп все-таки станет президентом США - следует ожидать серьезной смены курса Вашингтона.
«У Трампа, как человека, который за 4 года своего президентства, пытался показать себя "миротворцем", будет мотивация наладить отношения с теми странами, с которыми рассорился Джо Байден, например, с Саудовской Аравией. Вполне возможно, он может заключить какую-то большую сделку с Россией, хотя бы ради того, чтобы показать, что в отличие от Байдена "президенту-миротворцу" удается эффективно договариваться даже с оппонентами США. Не факт, что это сделка будет заключена и что для России условия будут выгодными, но этого стоит ожидать. У Трампа будет совсем другая политика и другая повестка. Он переориентируется на противостояние с Китаем окончательно, постарается, возможно, временно примириться для перекрытия всех сил и средств американского государства, чтобы противостоять нарастающему влиянию Китая на мир». – считает Малек Дудаков.
Ранее Карин Жан-Пьер обвинила Трампа во лжи после слов о политических преследованиях.