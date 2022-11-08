Американист Дудаков рассказал, чем может обернуться избрание Трампа на пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге со сторонниками в штате Огайо заявил, что 15 ноября выступит «с очень важным заявлением». СМИ пишут, что поводом для выступления может стать намерение Трампа баллотироваться на пост президента Америки в 2024 году.