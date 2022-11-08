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Американист Дудаков рассказал, чем может обернуться избрание Трампа на пост президента США

Политика
Американист Дудаков рассказал, чем может обернуться избрание Трампа на пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге со сторонниками в штате Огайо заявил, что 15 ноября выступит «с очень важным заявлением». СМИ пишут, что поводом для выступления может стать намерение Трампа баллотироваться на пост президента Америки в 2024 году.

Политолог-американист Малек Дудаков рассказал корреспонденту ФАН, как Дональд Трамп будет действовать, если вновь займет должность лидера страны и как это может отразиться на России.

По мнению Дудакова, если Трамп все-таки станет президентом США - следует ожидать серьезной смены курса Вашингтона.

«У Трампа, как человека, который за 4 года своего президентства, пытался показать себя "миротворцем", будет мотивация наладить отношения с теми странами, с которыми рассорился Джо Байден, например, с Саудовской Аравией. Вполне возможно, он может заключить какую-то большую сделку с Россией, хотя бы ради того, чтобы показать, что в отличие от Байдена "президенту-миротворцу" удается эффективно договариваться даже с оппонентами США. Не факт, что это сделка будет заключена и что для России условия будут выгодными, но этого стоит ожидать. У Трампа будет совсем другая политика и другая повестка. Он переориентируется на противостояние с Китаем окончательно, постарается, возможно, временно примириться для перекрытия всех сил и средств американского государства, чтобы противостоять нарастающему влиянию Китая на мир». – считает Малек Дудаков.

Ранее Карин Жан-Пьер обвинила Трампа во лжи после слов о политических преследованиях.
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