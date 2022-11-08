Минобороны РФ показало на видео боевую работу истребителя Су-35С на Украине

Уникальное видео удалось снять военкорам телеканала «Звезда». Во вторник они показали кадры операции по ликвидации украинских вертолетов, которые ВСУ отправили к линии боевого соприкосновения. Их обнаружил во время воздушного патрулирования экипаж Су-35С.

