Минобороны РФ показало на видео боевую работу истребителя Су-35С на Украине

Экипажи российских истребителей Су-35С ежедневно выполняют по несколько боевых вылетов в день в рамках СВО на Украине. Минобороны РФ показало на видео очередные кадры ликвидации целей противника.
Уникальное видео удалось снять военкорам телеканала «Звезда». Во вторник они показали кадры операции по ликвидации украинских вертолетов, которые ВСУ отправили к линии боевого соприкосновения. Их обнаружил во время воздушного патрулирования экипаж Су-35С.
«Далее осуществил подсвет цели. После пропадания отметки выполнил контрольный заход на предполагаемое место нахождения цели, повторно ее не обнаружил и продолжил боевое патрулирование в зоне дежурства», — рассказал один из летчиков.
Ранее СМИ рассказали, что украинский истребитель МиГ-29 разбился во время воздушного боя с российским дроном-камикадзе «Герань-2», передает utro.ru.