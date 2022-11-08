Захарова озвучила имя политика, который вмешивается в выборы в Конгресс США

Бывший президент США Дональд Трамп вмешивается в промежуточные выборы. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат выступила в эфире передачи «Полный контакт». Она прокомментировала утверждение о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.
«Сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп», – сказала дипломат.
Захарова добавила, что выборы в Конгресс США являются внутриполитической историей. По этой причине американцам следует прекратить выпады в адрес Москвы.