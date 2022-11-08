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Захарова озвучила имя политика, который вмешивается в выборы в Конгресс США

Политика
Захарова озвучила имя политика, который вмешивается в выборы в Конгресс США

Бывший президент США Дональд Трамп вмешивается в промежуточные выборы. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат выступила в эфире передачи «Полный контакт». Она прокомментировала утверждение о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.

«Сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп», – сказала дипломат.

Захарова добавила, что выборы в Конгресс США являются внутриполитической историей. По этой причине американцам следует прекратить выпады в адрес Москвы.
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