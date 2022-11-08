Стремление США склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным всполошило британскую общественность. Об этом свидетельствуют комментарии читателей издания Daily Mail.
Неожиданные попытки Вашингтона подтолкнуть Киев к диалогу были растолкованы американской стороной как рекомендации в интересах самих украинцев. Такая перемена в поведении США поразила британцев.
«Путин поставил котлеты по-киевски в духовку», — констатировал один из читателей.
«Янки должны отстать от брексита, ирландской границы и от Украины», — посоветовал другой комментатор.
«Трубопроводы подорваны, устаревшее оружие продано. США выполнили свои задачи, все свободны», — написал еще один участник дискуссии.
Зеленский ранее назвал ряд условий для переговоров с Россией. В частности, он потребовал возмещения всех убытков, причиненных в результате боевых действий, и «гарантии, что это не повторится».