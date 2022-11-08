Экс-начальник отдела ГИБДД получил 4,5 года тюрьмы за взятки в Тюмени

В Тюмени перед судом предстал бывший руководитель отдела ГИБДД. Он лишился свободы за получение взяток. Следователи доказали, что на его счету 38 преступных эпизодов.
Коррупционер действовал через посредника. За деньги силовик помогал гражданам получать водительское удостоверение без реальной сдачи экзаменов. Получив деньги, начальник отдела отдавал соответствующие приказания подчиненным.
Виновник приговорен к 4,5 года лишения свободы. Он обязан выплатить штраф в размере миллиона рублей.
В октябре правоохранители возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего заместителя министра энергетики. Он незаконно получил 227 миллионов рублей, сообщило издание РИАМО.