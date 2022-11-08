Самые шумные города России назвали в Роспотребнадзоре

Эксперты отмечают в ряде российских городов проблему шума. Самым мощным источником шума называют автотранспорт, промышленные предприятия и строящиеся объекты. Об этом рассказал замглавы управления санитарного контроля Роспотребнадзора Андрей Гуськов.
Влияние транспорта в разных н. п. на общешуммовую картину колеблется от 40 до 70%, пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на RT. По словам специалиста, самыми проблемными городами по транспортному шуму считаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк, Тюмень. Самыми тихими регионами называют Камчатский край, Карачаево-Черкесию, Калмыкию.
Городской транспортный шум сегодня является второй проблемой для здоровья человека после качества атмосферного воздуха, отметил Гуськов. Шум способен вызвать повышение кровяного давления, одышку, головную боль, повышенную усталость, нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем, нарушения в психоэмоциональной сфере, добавил сотрудник Роспотребнадзора.