Самые шумные города России назвали в Роспотребнадзоре

Влияние транспорта в разных н. п. на общешуммовую картину колеблется от 40 до 70%, пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на RT. По словам специалиста, самыми проблемными городами по транспортному шуму считаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк, Тюмень. Самыми тихими регионами называют Камчатский край, Карачаево-Черкесию, Калмыкию.